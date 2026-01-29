Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 01:21

ЕС раскрыл размер замороженных активов ЦБ России

РИАН: в Евросоюзе заморожены €210 млрд активов ЦБ России

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
В Евросоюзе заморожены €210 млрд активов Банка России, передает РИА Новости со ссылкой на документы Еврокомиссии. Из них стоимость заблокированных активов российского бизнеса и частных лиц оценивается в €28 млрд.

Основная часть средств, около €180 млрд, заморожена в бельгийском депозитарии Euroclear. Еще примерно €20 млрд находятся во Франции, а остальное — в Люксембурге и Германии. При этом аналитики отмечают, что ежегодный доход от этих средств в зависимости от процентных ставок может достигать €2,5-3 млрд.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер указал, что Европейский союз не имеет права конфисковать замороженные активы России, так как не воюет с ней. Он подчеркнул, что ЕС продолжает оказывать финансовую поддержку Украине. Премьер напомнил, что европейским странам удалось согласовать кредит в размере €90 млрд (почти 8 трлн рублей) для Киева.

Позже стало известно, что чуть меньше $5 млрд (380 млрд рублей) замороженных активов РФ находятся в США. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, что Москва выделит $1 млрд (76 млрд рублей) из этих средств на взнос для Совета мира.

