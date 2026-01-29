Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 00:58

Финские специалисты продолжают работу в России при закрытых границах

Yle: финны продолжают работу на участках Сайменского канала вместе с россиянами

Флаг Финляндии Флаг Финляндии Фото: Global Look Press\Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын\Global Look Press
Несмотря на то, что граница между Финляндией и Россией остается закрытой уже три года, граждане скандинавской страны по-прежнему ездят на работу в соседнее государство, информирует финская телерадиокомпания Yle. Речь идет о выполнении обязательств по договору аренды участков Сайменского канала.

На этой территории ведутся регулярные работы по техобслуживанию оборудования и регулировке уровня воды. Сотрудничество осуществляется в штатном режиме, обстановка характеризуется как спокойная. Помимо финских инженеров, на объекте присутствуют российские пограничные и таможенные службы.

Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу, — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признался, что хотел бы сесть за один стол с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по его словам, для такой встречи момент еще не настал.

До этого политолог Андрей Кортунов заявил, что упрощение визового режима со стороны Финляндии может стать шагом к восстановлению диалога с РФ. По его словам, в Хельсинки все чаще говорят о необходимости возобновления контактов с Москвой, что связано в том числе с экономическими потерями из-за разрыва связей.

Финляндия
Россия
границы
работа
