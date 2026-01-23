Песков назвал сумму замороженных активов России в США Песков: чуть менее $5 млрд замороженных активов РФ находятся в США

Чуть меньше $5 млрд (380 млрд рублей) замороженных активов РФ находятся в США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России напомнил, что Москва выделит $1 млрд (76 млрд рублей) из этих средств на взнос для Совета мира, передает ТАСС.

Точную сумму тоже называть не буду. Скажу, что это чуть меньше, чем $5 млрд, — сказал Песков.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп положительно оценил инициативу Владимира Путина о внесении Россией взноса в Совет мира в размере $1 млрд из заблокированных активов. Глава Белого дома отметил, что предложение использовать замороженные на Западе средства является весьма интересным.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европейский союз не имеет права конфисковать замороженные активы России, так как не воюет с ней. Он подчеркнул, что ЕС продолжает оказывать финансовую поддержку Украине. Премьер напомнил, что европейским странам удалось согласовать кредит в размере €90 млрд (почти 8 трлн рублей) для Киева.