Россиянина обвинили в избиении знакомой сына Трампа

Проживающий в Лондоне гражданин России Матвей Румянцев признан виновным в нанесении легких телесных повреждений женщине и препятствовании правосудию, сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на вердикт, вынесенный Королевским судом лондонского района Снэрсбрук. В деле также фигурирует младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон.

Установлено, что 22-летний россиянин, ранее занимавшийся смешанными единоборствами, в ночь на 18 января 2025 года избил свою знакомую. По данным следствия, причиной конфликта стала ревность Румянцева к Бэррону Трампу, который состоял с потерпевшей в дружеских отношениях.

Именно сын американского президента, ставший свидетелем насилия во время видеозвонка через Facetime, незамедлительно вызвал полицию. Он сообщил оператору, что девушку избивают.

В ходе суда женщина заявила, что этот звонок «спас ей жизнь». При этом она также обвинила Румянцева в двух эпизодах изнасилования, однако суд счел его невиновным по этим статьям. Сам подсудимый подтвердил, что испытывал ревность к Бэррону Трампу.

Дополнительное обвинение в препятствовании правосудию было связано с попыткой давления на потерпевшую с целью отозвать показания, когда Румянцев уже находился под стражей. Приговор будет объявлен позднее.

