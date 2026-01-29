Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 02:10

Россиянина обвинили в избиении знакомой сына Трампа

BBC: британский суд обвинил россиянина Румянцева в избиении знакомой сына Трампа

Бэррон Трамп Бэррон Трамп Фото: KEVIN LAMARQUE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Проживающий в Лондоне гражданин России Матвей Румянцев признан виновным в нанесении легких телесных повреждений женщине и препятствовании правосудию, сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на вердикт, вынесенный Королевским судом лондонского района Снэрсбрук. В деле также фигурирует младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон.

Установлено, что 22-летний россиянин, ранее занимавшийся смешанными единоборствами, в ночь на 18 января 2025 года избил свою знакомую. По данным следствия, причиной конфликта стала ревность Румянцева к Бэррону Трампу, который состоял с потерпевшей в дружеских отношениях.

Именно сын американского президента, ставший свидетелем насилия во время видеозвонка через Facetime, незамедлительно вызвал полицию. Он сообщил оператору, что девушку избивают.

В ходе суда женщина заявила, что этот звонок «спас ей жизнь». При этом она также обвинила Румянцева в двух эпизодах изнасилования, однако суд счел его невиновным по этим статьям. Сам подсудимый подтвердил, что испытывал ревность к Бэррону Трампу.

Дополнительное обвинение в препятствовании правосудию было связано с попыткой давления на потерпевшую с целью отозвать показания, когда Румянцев уже находился под стражей. Приговор будет объявлен позднее.

Ранее бизнесмен Дональд Трамп — младший допустил, что его отец, действующий президент США, может отказаться от поддержки Украины, сославшись на проблему коррупции в этой стране. На Дохийском форуме он также раскритиковал украинского главу Владимира Зеленского, заявив, что из-за конфликта тот «стал почти божеством» для левых сил, которые игнорируют недостатки его администрации.

избиения
обвинения
сыновья
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Личная жизнь, гонорары, отношение к СВО: как живет Дмитрий Маликов
Российские бойцы придумали новые патроны для борьбы с ВСУ
Samsung оснастит смартфоны секретной защитой от любопытных
$10 тыс. за инвалидность. Как украинские ТЦК делают миллионы на уклонистах
Гороскоп на 29 января: Львам беречь силы, а Девам искать гармонию
Киев с большим опозданием признал провал операции на Днепре
ВС России совершили прорыв на Краснолиманском направлении
В ГД озвучили, когда можно будет установить самозапрет на азартные игры
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
Судебные приставы закрыли известный ростовский рынок
Мошенники придумали преступную схему с прицелом на пенсионеров
Россиянина обвинили в избиении знакомой сына Трампа
Франция может отказаться от «устаревшего» закона о браке
Он попытается вас убить: спасаемся от сальмонеллеза. Ликбез от врача
«Гореть ему заживо»: ненависть киевлян к Зеленскому зашкаливает, что дальше
На Урале в колодце нашли тело ребенка
Евросоюз уличили в препятствовании мирному урегулированию на Украине
Снежный коллапс парализовал Москву: аварии, пробки, что известно
«Это невозможно»: Украине «закрыли» быструю дорогу в ЕС
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.