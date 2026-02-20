Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 15:53

В Великобритании оценили вероятность тюремного заключения экс-принца Эндрю

Глава британских антимонархистов: экс-принц Эндрю вряд ли отправится в тюрьму

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Брат короля Карла III экс-принц Эндрю вряд ли отправится в тюрьму, заявил РИА Новости лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит. Он отметил, что против представителя королевской семьи ведется расследование по делу о служебных злоупотреблениях, но, возможно, будут рассмотрены сообщения о сексуальных преступлениях.

Я считаю крайне маловероятным, что его приговорят к тюремному заключению, — сказал Смит.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что полицейские готовили план задержания экс-принца Эндрю несколько дней. При этом королевская семья не знала об этой операции. Как отметило издание, в ней были задействованы 20 офицеров полиции. Для проведения операции сотруднику полиции, который ответственен за расследование, нужно было получить заявку на получение ордера на обыск.

До этого стало известно, что экс-принц Эндрю вышел на свободу после 12 часов задержания на фоне расследования его контактов с финансистом Джеффри Эпштейном. Обвинения ему не предъявлены. В то же время Эндрю остается восьмым в линии наследования британского престола. Лишение титулов и арест не исключают его из очереди наследников.

Великобритания
Принц Эндрю
задержания
наказания
обвинения
