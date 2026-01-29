Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 02:50

Киев с большим опозданием признал провал операции на Днепре

РИАН: Киев через два года признал провал операции в Крынках

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Спустя два года после проведения операции на левом берегу Днепра в Крынках украинские власти признали ее полный провал, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметили, что ранее действия Вооруженных сил Украины преподносили как успех. Однако сейчас эту тему начали использовать во внутренней политической борьбе, признав неудачу военных.

По информации источников агентства, этот эпизод стал инструментом для критики возможных оппонентов президента Украины Владимира Зеленского на предстоящих выборах. В частности, для дискредитации бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Вот так «Атаман Залужный» постепенно превращается в кровавого мясника похуже (нынешнего главкома ВСУ Александра — ред. NEWS.ru) Сырского в угоду президентской кампании, — пояснил собеседник.

Операция в селе Крынки на левом берегу Днепра проводилась ВСУ с конца 2023 года. После неудачных попыток закрепиться российские войска выбили украинские подразделения из этого плацдарма.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. Он отметил, что, несмотря на желание экс-военкома ВСУ участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль.

Владимир Зеленский
Валерий Залужный
Украина
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Личная жизнь, гонорары, отношение к СВО: как живет Дмитрий Маликов
Российские бойцы придумали новые патроны для борьбы с ВСУ
Samsung оснастит смартфоны секретной защитой от любопытных
$10 тыс. за инвалидность. Как украинские ТЦК делают миллионы на уклонистах
Гороскоп на 29 января: Львам беречь силы, а Девам искать гармонию
Киев с большим опозданием признал провал операции на Днепре
ВС России совершили прорыв на Краснолиманском направлении
В ГД озвучили, когда можно будет установить самозапрет на азартные игры
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
Судебные приставы закрыли известный ростовский рынок
Мошенники придумали преступную схему с прицелом на пенсионеров
Россиянина обвинили в избиении знакомой сына Трампа
Франция может отказаться от «устаревшего» закона о браке
Он попытается вас убить: спасаемся от сальмонеллеза. Ликбез от врача
«Гореть ему заживо»: ненависть киевлян к Зеленскому зашкаливает, что дальше
На Урале в колодце нашли тело ребенка
Евросоюз уличили в препятствовании мирному урегулированию на Украине
Снежный коллапс парализовал Москву: аварии, пробки, что известно
«Это невозможно»: Украине «закрыли» быструю дорогу в ЕС
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.