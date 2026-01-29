Киев с большим опозданием признал провал операции на Днепре РИАН: Киев через два года признал провал операции в Крынках

Спустя два года после проведения операции на левом берегу Днепра в Крынках украинские власти признали ее полный провал, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметили, что ранее действия Вооруженных сил Украины преподносили как успех. Однако сейчас эту тему начали использовать во внутренней политической борьбе, признав неудачу военных.

По информации источников агентства, этот эпизод стал инструментом для критики возможных оппонентов президента Украины Владимира Зеленского на предстоящих выборах. В частности, для дискредитации бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Вот так «Атаман Залужный» постепенно превращается в кровавого мясника похуже (нынешнего главкома ВСУ Александра — ред. NEWS.ru) Сырского в угоду президентской кампании, — пояснил собеседник.

Операция в селе Крынки на левом берегу Днепра проводилась ВСУ с конца 2023 года. После неудачных попыток закрепиться российские войска выбили украинские подразделения из этого плацдарма.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. Он отметил, что, несмотря на желание экс-военкома ВСУ участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль.