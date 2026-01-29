Судебные приставы закрыли известный ростовский рынок

Крупнейший оптовый рынок в Ростове-на-Дону «Темерник» прекратил свою деятельность по решению суда. Основанием для закрытия стали многочисленные нарушения, накопившиеся за годы работы, информировали в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

На исполнении в Первомайском районном отделении судебных приставов г. Ростова-на-Дону находятся исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов об административном приостановлении деятельности торговых объектов «Первый Темер» и «Белый Темер», — говорится в сообщении.

Вместе эти объекты составляют единый рынок «Темерник». Помощь в закрытии торгового комплекса оказали сотрудники Росгвардии.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также дал резкую оценку ситуации, назвав рынок «токсичным кластером донской столицы». По словам главы региона, на территории «Темерника» в течение длительного времени фиксировались случаи торговли контрафактной продукцией, нарушения миграционного законодательства и другие противоправные действия.

«Темерник» известен как крупнейшая в Южном федеральном округе площадка для оптовых закупок товаров. В основном речь идет о вещевом и текстильном ассортименте.

