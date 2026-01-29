Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 06:15

IT-эксперт ответил, как реанимировать телефон после выключения на холоде

IT-эксперт Зыков дал совет не включать телефон сразу после разрядки на холоде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Главный редактор IT-издания Runet.News Владимир Зыков посоветовал не включать телефон сразу после разрядки на холоде. В беседе с NEWS.ru он заявил, что лучше дать смартфону отогреться при комнатной температуре.

Быстрая разрядка смартфонов на холоде — это нормальное физическое явление, связанное с работой литий-ионных аккумуляторов. При низких температурах химические процессы внутри батареи замедляются, из-за чего телефон может резко терять заряд, выключаться даже при оставшихся процентах или показывать некорректный уровень батареи. Если устройство все же выключилось на морозе, не стоит пытаться сразу включать его повторно — лучше дать смартфону постепенно согреться при комнатной температуре на протяжении 20–40 минут, — пояснил Зыков.

По его словам, ключевым правилом является минимизация контакта гаджета с холодным воздухом. Он отметил, что носить устройство лучше во внутреннем кармане одежды, а не во внешнем, где оно быстро остывает.

Даже короткое пребывание на морозе может привести к резкому падению заряда, особенно если батарея уже изношена. Важно также избегать активного использования телефона на улице в холодную погоду. Просмотр видео, навигация или съемка нагружают процессор и аккумулятор, а в сочетании с низкой температурой это усиливает эффект разрядки, — резюмировал Зыков.

Ранее руководитель отдела электроники Наталья Голицына заявила, что постепенно на динамиках смартфона скапливаются пыль и грязь, которые мешают беспрепятственному прохождению воздуха. По словам эксперта, дополнительные риски создает влага: в итоге налет становится гораздо плотнее и сокращает срок службы мембран.

