IT-эксперт ответил, как реанимировать телефон после выключения на холоде IT-эксперт Зыков дал совет не включать телефон сразу после разрядки на холоде

Главный редактор IT-издания Runet.News Владимир Зыков посоветовал не включать телефон сразу после разрядки на холоде. В беседе с NEWS.ru он заявил, что лучше дать смартфону отогреться при комнатной температуре.

Быстрая разрядка смартфонов на холоде — это нормальное физическое явление, связанное с работой литий-ионных аккумуляторов. При низких температурах химические процессы внутри батареи замедляются, из-за чего телефон может резко терять заряд, выключаться даже при оставшихся процентах или показывать некорректный уровень батареи. Если устройство все же выключилось на морозе, не стоит пытаться сразу включать его повторно — лучше дать смартфону постепенно согреться при комнатной температуре на протяжении 20–40 минут, — пояснил Зыков.

По его словам, ключевым правилом является минимизация контакта гаджета с холодным воздухом. Он отметил, что носить устройство лучше во внутреннем кармане одежды, а не во внешнем, где оно быстро остывает.

Даже короткое пребывание на морозе может привести к резкому падению заряда, особенно если батарея уже изношена. Важно также избегать активного использования телефона на улице в холодную погоду. Просмотр видео, навигация или съемка нагружают процессор и аккумулятор, а в сочетании с низкой температурой это усиливает эффект разрядки, — резюмировал Зыков.

