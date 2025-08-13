Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 21:18

В России предложили новые рекомендации по составлению школьных расписаний

Минпросвещения подготовило варианты расписаний уроков для школьников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпросвещения России подготовило несколько моделей школьных расписаний для 1–11-х классов, которые помогут снизить учебную нагрузку на детей, передает пресс-служба ведомства. Уточняется, что рекомендации уже согласованы с Роспотребнадзором и направлены в регионы. Адаптировать модели под свои условия сможет каждая школа.

Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под свои условия в рамках единых федеральных требований, — говорится в сообщении.

Так, например, для начальных классов предусмотрено пять вариантов расписаний, для учеников 5–9-х классов — шесть, а для старшеклассников — 19. Все варианты рассчитаны как на пятидневную, так и на шестидневную учебную неделю. Для учеников с 1-го по 11-й классы во всех вариантах первым уроком запланированы «Разговоры о важном».

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал, что в России есть предпосылки к отмене домашних заданий на выходные. От них могут отказаться, чтобы снизить нагрузку на школьников. Он отметил, что полностью исключать домашнюю работу нельзя, иначе пострадает качество образования. Кроме того, вместо субботних уроков политик предлагает спортивные, творческие и познавательные мероприятия. Миронов также призвал повысить зарплаты учителям до 200% от средней по региону без учета переработок.

Минпросвещения
школы
расписание
дети
