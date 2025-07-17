В ГД приняли поправку о штрафах за VPN и поиск экстремистских материалов

Госдума на пленарном заседании утвердила поправки, вводящие штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Взыскать за нарушение могут до 5 тысяч рублей. То же самое касается распространение рекламы VPN-сервисов.

Депутаты приняли изменения ко второму чтению законопроекта о наказаниях за отдельные нарушения в транспортно-экспедиционной сфере. Группа парламентариев внесла документ в октябре 2024 года, а в январе 2025 года его одобрили в первом чтении. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнили статьей 13.53, которая предусматривает штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, осуществляющих поиск экстремистских материалов или доступ к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств для обхода ограничений доступа к информационным ресурсам.

Кроме того, поправки затронули статью 14.3 Кодекса об административных правонарушениях, касающуюся нарушений в сфере рекламы. За распространение рекламы VPN-сервисов установили штрафы: для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, что россиян не будут штрафовать за использование VPN на территории страны. В нижней палате парламента отметили, что в РФ отсутствует запрет на такие сервисы.