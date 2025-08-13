Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 21:15

Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС

Росатом: обстрелы ЗАЭС могут привести к тяжелым последствиям

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

ВСУ утром 13 августа нанесли массированный артиллерийский удар по промзоне и объектам в непосредственной близости от площадки Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. Отмечается, что непрекращающиеся обстрелы Энергодара создают прямую угрозу критически важной инфраструктуре ЗАЭС. Интенсивность атак на станцию и прилегающие территории резко возросла, создавая прямую угрозу ее безопасности, уточняется в сообщении.

Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелым последствиям, говорится в публикации.

Аналогичная атака была проведена накануне. Ее прямым следствием стало возгорание сухой растительности в районе гидротехнических сооружений АЭС. Пламя разгорелось всего в 700 метрах от энергоблока. Пожарным МЧС удалось локализовать и потушить огонь, несмотря на экстремальные условия — украинские БПЛА целенаправленно атаковали прибывающие пожарные расчеты, пытаясь помешать тушению. Ситуация вокруг Запорожской АЭС оценивается как крайне напряженная и несущая в себе риски тяжелых последствий из-за систематических обстрелов критически важных объектов станции.

Ранее в Росатоме уточнили, что за последние три недели в результате атак ВСУ в Энергодаре погибли трое местных жителей. Среди жертв числятся двое мужчин и пожилая женщина.

Росатом
Энергодар
ЗАЭС
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородский район
Овечкин символическим жестом открыл футбольный матч Кубка России
Запад предложил два места возможного саммита России, США и Украины
Взрыв на Сортировке: забытая трагедия 1988 года
Папа Лев XIV рассказал о своих ожиданиях от саммита на Аляске
Глава МИД Британии заявил на себя из-за развлечения с вице-президентом США
Минфин США сделал послабление для транзакций из России
Брюссель готовит переворот в Венгрии: помешает ли Москва свергнуть Орбана
Минэкономразвития отчиталось о росте ВВП в первом полугодии 2025 года
«Хватит»: европейский лидер призвал ЕС перестать демонизировать Путина
«Никто не струсил»: генерал об участии чиновников без опыта в СВО
В Британии узнали, что США и РФ обсуждали тайную договоренность по Украине
Суд удовлетворил иск по делу о катастрофе с танкерами в Черном море
В России предложили новые рекомендации по составлению школьных расписаний
Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС
Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США
Гладков раскрыл число пострадавших при ударе дрона в Белгородской области
Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
Как красиво и необычно подарить деньги? 30 идей
Под ключ: как строят коммуникации для новых жилых комплексов
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.