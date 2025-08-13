Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС

ВСУ утром 13 августа нанесли массированный артиллерийский удар по промзоне и объектам в непосредственной близости от площадки Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. Отмечается, что непрекращающиеся обстрелы Энергодара создают прямую угрозу критически важной инфраструктуре ЗАЭС. Интенсивность атак на станцию и прилегающие территории резко возросла, создавая прямую угрозу ее безопасности, уточняется в сообщении.

Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелым последствиям, — говорится в публикации.

Аналогичная атака была проведена накануне. Ее прямым следствием стало возгорание сухой растительности в районе гидротехнических сооружений АЭС. Пламя разгорелось всего в 700 метрах от энергоблока. Пожарным МЧС удалось локализовать и потушить огонь, несмотря на экстремальные условия — украинские БПЛА целенаправленно атаковали прибывающие пожарные расчеты, пытаясь помешать тушению. Ситуация вокруг Запорожской АЭС оценивается как крайне напряженная и несущая в себе риски тяжелых последствий из-за систематических обстрелов критически важных объектов станции.

Ранее в Росатоме уточнили, что за последние три недели в результате атак ВСУ в Энергодаре погибли трое местных жителей. Среди жертв числятся двое мужчин и пожилая женщина.