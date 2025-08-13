Драка россиян из-за книги по эзотерике попала на видео

Драка произошла в одном из книжных магазинов Москвы. На кадрах Telegram-канала «МосАфиша» видно, что всего в конфликте участвовали трое — мужчина и две женщины, которые не поделили книгу по эзотерике.

Участники потасовки не стеснялись в выражениях, и в ело даже пришлось вмешаться сотруднице магазина. Завершилась драка тем, что одна из женщин ушла ни с чем. Кому в результате досталась книга, неизвестно.

До этого в Шимановске Амурской области двое детей избили третьего, а их приятель снимал драку на видео. Они требовали с него деньги за якобы спущенное колесо на велосипеде. Инцидентом заинтересовались в СК РФ и прокуратуре, мать пострадавшего хочет добиться справедливости.

Ранее пьяный подросток набросился с ножом на школьника во время ссоры. 16-летний пострадавший получил ранения груди, локтя, бедра и уха. Нападавшего задержали и возбудили против него уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Выясняются обстоятельства происшествия и в Алтайском крае. Там подросток случайно убил девочку из пневматического ружья. Погибшей было 11 лет.