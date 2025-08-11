Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге В Петербурге пьяный подросток порезал школьника после ссоры

Пьяный подросток набросился с ножом на школьника во время ссоры, сообщила пресс-служба СУ СК России по городу. 16-летний пострадавший получил ранения груди, локтя, бедра и уха.

Фигурант <…> в ходе произошедшего конфликта со своим знакомым 2009 года рождения, нанес последнему не менее четырех ударов ножом в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, — сказано в сообщении.

Нападавшего задержали и возбудили против него уголовное дело по статье о покушении на убийство. Решение об аресте подростка пока не принято.

Ранее в Петербурге задержали молодого человека, который под воздействием наркотиков стрелял из окна по детской площадке. Полицейские изъяли у него пневматический пистолет. Пострадавших в результате стрельбы нет. В отношении дебошира составили протокол по статье об употреблении наркотиков.

В Перми до это 13-летний подросток погиб после того, как отказался поделиться семечками со сверстником. Во время конфликта мальчик получил удар по затылку, потерял сознание и упал.