Подросток не поделился семечками и погиб на спортивной площадке СК начал расследовать смерть подростка на спортивной площадке в Перми

В Перми погиб 13-летний подросток, который, по предварительным данным, отказался поделиться семечками со сверстником, сообщает «КП-Пермь». Инцидент произошел утром 7 августа возле одного из учебных заведений в Индустриальном районе города. В ходе конфликта 13-летний мальчик получил удар по затылку, после чего потерял сознание и упал. Следственный комитет начал расследование происшествия.

Прибывшие медики констатировали смерть подростка. По предварительным данным, причиной могло стать либо удушье, либо кровоизлияние в мозг. 9 августа состоялись похороны погибшего.

До этого в Алтайском крае двухлетняя девочка погибла в самодельном бассейне из автомобильной покрышки. Как сообщает следственное управление СК по региону, трагедия случилась 1 августа в селе Тюменцево. Ребенок находился в воде без присмотра взрослых, в результате чего захлебнулся и потерял сознание. Медики почти неделю боролись за жизнь малышки, но спасти ее не удалось.

Ранее в Благовещенске суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста для 37-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге жилого дома с детьми внутри. По данным прокуратуры региона, обвиняемый облил бензином входную дверь частного дома и поджег ее. В момент происшествия в здании находились шесть человек — трое взрослых и трое детей, младшему из которых исполнился всего год.