Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 08:30

Двухлетняя девочка погибла, купаясь в автомобильной покрышке

В Алтайском крае ребенок захлебнулся в самодельном бассейне из покрышки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Алтайском крае двухлетняя девочка захлебнулась в самодельном бассейне, сделанном из автомобильной покрышки, сообщает следственное управление СК по региону. Возбуждено уголовное дело по факту смерти малышки.

Инцидент произошел 1 августа в селе Тюменцево. Ребенок купался без присмотра взрослых. В какой-то момент ребенок захлебнулся и потерял сознание. Пострадавшую экстренно госпитализировали, почти неделю врачи боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось.

Аналогичный случай произошел в Бурятии в начале августа. Годовалый ребенок погиб в самодельном бассейне из тракторной покрышки. Инцидент случился в селе Никольском Мухоршибирского района. Родители использовали большое тракторное колесо в качестве импровизированного бассейна во дворе своего дома. Когда мать находилась внутри дома и занималась приготовлением пищи, малышка оказалась в воде и захлебнулась.

До этого в Якутске ребенок дотронулся до провода на улице и погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

дети
Алтайский край
смерти
бассейны
следствие
