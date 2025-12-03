Фильм Пригожина, бездетность, смена фамилии: как живет Григорий Сиятвинда

Заслуженный артист России Григорий Сиятвинда обрел популярность благодаря съемкам в лентах «Жмурки», «Кухня» и «Отель „Элеон“». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Сиятвинда

Григорий Сиятвинда родился 26 апреля 1970 года в Тюмени. С трех до пяти лет жил в Замбии — на родине отца, позднее с матерью вернулся в Россию. После окончания школы поступил в Тюменский индустриальный университет на факультет технической кибернетики. Окончив первый курс, отправился служить в армию, а после демобилизации сменил вуз, поступив в Щукинское училище в Москве.

«Одно время я хотел русскую фамилию себе взять — мамину. Когда я первый раз в Москву попал, я понял, что на меня никто не пялится, не изучает! А тюменцы могли увидеть темнокожего человека либо в „Клубе путешественников“, либо на улице, если они встретили Сиятвинду», — признавался он.

Актер дебютировал в кино в 1997 году в фильме «Не валяй дурака…». Затем он также снимался в лентах «Жмурки», «Убойная сила», «Возмездие», «Кухня», «Отель „Элеон“», «Отчаянные дольщики», «Баба-яга спасает мир», «Зять», «Балабол» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 80 работ. В 2021 году артист также сыграл роль в фильме «16-й», который окрестили «исповедью» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

«В „Кухне“ я снялся в двух последних сезонах, потом он превратился в „Отель“, и еще были продолжения. В общей сложности на мою долю выпало шесть сезонов. Это много, и уже даже немножко привыкаешь, что у тебя есть такая постоянная работа. И слава, да: я вдруг стал повсеместно узнаваемым! Раньше такого не было», — отмечал актер.

Что известно о личной жизни Сиятвинды

Григорий Сиятвинда с 2006 года состоит в браке с танцовщицей и балетмейстером Татьяной, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Кинофестиваль». Супруга младше актера на 10 лет, детей у пары нет.

«Это вообще никак от нас не зависит. Люди, которые говорят, что не хотят ребенка, как раз и залетят. А те, кто 10 лет пытается обзавестись потомством, остаются бездетными. Видимо, еще не дошли до нас наши дочери и сыновья», — делился он.

Чем сейчас занимается Сиятвинда

Григорий Сиятвинда в 55 лет продолжает творческую деятельность. Он служит в театре «Сатирикон», гастролирует с антрепризами и снимается в кино.

На настоящий момент в производстве с артистом находятся ленты «Балабол-9» и «ОПГ», выход которых запланирован на 2026 год.

