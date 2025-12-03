Депутаты Верховной рады в три раза увеличили свои «служебные» выплаты

Украинские парламентарии в три раза, до 200 тыс. гривен (365 тыс. рублей), повысили собственное финансовое обеспечение, сообщает «Страна.ua». Соответствующая норма была закреплена 3 декабря в новом государственном бюджете страны на 2026 год.

Согласно принятому документу, ежемесячные компенсационные выплаты народным депутатам увеличены с одной до трех месячных зарплат. Эти средства носят характер возмещения расходов и не облагаются налогом. Ранее депутаты получали аналогичную выплату, равную лишь их доходу за один месяц.

Народному депутату Украины возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат народного депутата Украины, которые не подлежат налогообложению, — говорится в тексте постановления.

До этого депутаты единогласно проголосовали за отставку замешанного в коррупционном скандале с участием бизнесмена Тимура Миндича министра юстиции Украины Германа Галущенко. Исполнение обязанностей возложено на его заместителя Людмилу Сугак. За такое решение проголосовали 323 депутата. Ни одного голоса не было против.