Девочка искупалась в бассейне и заразилась грибком половых органов В Краснодаре девочка заразилась грибком после посещения детского бассейна

В Краснодаре двухлетняя девочка заразилась грибковой инфекцией половых органов после посещения детского бассейна, сообщает Telegram-канал SHOT. Заболевание осложнилось тяжелым воспалением почек и высокой температурой.

По словам матери пострадавшей девочки, после посещения частного бассейна «Облака-Сити» у ребенка появилась сыпь в интимной зоне. Первоначальное лечение аллергии не дало результатов, а анализы показали, что причиной инфекции стали грибки. После их устранения состояние девочки ухудшилось: на фоне ослабленного иммунитета у нее развились инфекция мочевыводящих путей и бокавирус.

После выписки из больницы ребенок продолжил принимать антибиотики и лекарства для поддержки почек, так как анализы по-прежнему плохие. Мать не получила реакции от руководства бассейна и обратилась в Роспотребнадзор.

Ранее у трех воспитанников московского детского сада выявили острую кишечную инфекцию, в том числе два случая сальмонеллеза и один гастроэнтерит. В трех группах учреждения ввели карантин, а Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.