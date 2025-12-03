Раскрыта трагичная судьба пропавшего рок-музыканта из Петербурга

Трагическая авария в Санкт-Петербурге унесла жизни двух человек, одним из которых оказался гитарист группы Nerfreak, разыскивавшийся родными последние дни, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации полиции, инцидент произошел на Измайловском проспекте. Водитель автомобиля Volkswagen Jetta по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, после столкновения с другим авто вылетел на тротуар и сбил двоих пешеходов.

Мужчина и женщина с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, где, по словам родственников, позже скончались. Водитель-нарушитель, по данным правоохранительных органов, отделался ушибами. В настоящее время он задержан и помещен в СИЗО. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее стало известно о пропаже музыканта. По данным канала, он вышел из квартиры в районе Технологического института 27 ноября, не предупредив о своих планах даже брата, с которым живет. Последний раз гитариста видели на следующий день у станции метро «Звездная» в торговом центре.