«Будет восторжен»: миллиардер пообещал построить базу на Луне для Трампа Кандидат в руководители NASA Айзекман пообещал построить лунную базу

Кандидат на пост руководителя NASA, миллиардер Джаред Айзекман пообещал построить американскую базу на Луне. Он заявил об этом на слушаниях в сенатском комитете, которые транслировались на YouTube-канале структуры, добавив, что приложит все силы для успеха лунной программы, итогом которой должна стать эта станция.

Думаю, президент США [Дональд Трамп] будет очень восторжен, когда увидит базу на Луне, — сказал миллиардер.

Ранее Трамп сообщил о повторном выдвижении Айзекмана кандидатом на должность руководителя NASA. В текущем году американский лидер уже предлагал его кандидатуру, однако позже отозвал ее.

Летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин заявил, что объявленный NASA план по созданию лунной деревни невыполним. До этого американское агентство заявляло о возможности постоянного пребывания людей на естественном спутнике Земли уже к 2035 году.

Также стало известно, что телескоп NASA TESS зафиксировал таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS за два месяца до его официального обнаружения. Новое изучение архивных записей подтвердило этот факт и показало ряд странных особенностей.