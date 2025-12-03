Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 20:44

Стало известно число наследников самой пожилой россиянки

У 120-летней жительницы Чечни Яхи Хашаговой 20 внуков и 48 правнуков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самая пожилая жительница России Яха Хашагова, которой исполнилось 120 лет, имеет 20 внуков и 48 правнуков, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение Социального фонда. Женщина живет в Чечне и остается в окружении большой семьи.

Яха смогла вырастить шестерых детей. Два сына получили высшее образование и окончили вузы с красным дипломом. По словам долгожительницы, она благодарна судьбе за все хорошее и плохое, что было в ее жизни. Сегодня она окружена теплом и вниманием своих детей, 20 внуков и 48 правнуков, которые поддерживают ее каждый день, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Хашагова большую часть жизни работала в сельском хозяйстве и вместе с мужем была чабаном в совхозах «Приволенский» и «Степновский». Сведения о ее трудовой биографии включены в выплатное дело.

Ранее в Ярославской области скончалась еще одна старейшая женщина России Клавдия Гадючкина. Согласно данным местных властей, она дожила до 116 лет. При этом Европейская организация долгожителей указывала дату рождения 5 декабря 1910 года — в таком случае женщина скончалась в возрасте 114 лет, не дожив всего нескольких дней до 115-летия.

