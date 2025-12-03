Западные СМИ вырывают из контекста слова президента России Владимира Путина, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. В подтверждение своих слов она привела в пример обложку The Guardian, добавив, что британцы живут по завету «не дай правде испортить хорошую историю».

Британский таблоид частично опубликовал цитату российского президента «Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас». Однако из целой фразы была взята лишь концовка — «Россия готова воевать с Европой».

Британцы продолжают жить по завету «не дай правде испортить хорошую историю», — написала Симоньян.

