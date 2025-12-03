Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 20:38

Симоньян высмеяла западные обложки с Путиным

Симоньян: западные СМИ вырывают из контекста слова Путина

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Западные СМИ вырывают из контекста слова президента России Владимира Путина, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. В подтверждение своих слов она привела в пример обложку The Guardian, добавив, что британцы живут по завету «не дай правде испортить хорошую историю».

Британский таблоид частично опубликовал цитату российского президента «Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас». Однако из целой фразы была взята лишь концовка — «Россия готова воевать с Европой».

Британцы продолжают жить по завету «не дай правде испортить хорошую историю», — написала Симоньян.

Ранее сообщалось, что роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Симоньян стал книгой месяца в «Московском доме книги». Она поблагодарила читателей за внимание к произведению и отзывы о нем.

До этого стало известно, что общий тираж книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» составил 88 тыс. экземпляров. На интернет-площадках читатели написали более 3,5 тыс. отзывов на произведение.

