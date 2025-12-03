Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 21:43

В Швейцарии отреагировали на допуск российских лыжников к этапу Кубка мира

Берч: швейцарская федерация лыжного спорта ждет россиян на Кубке мира в Давосе

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на запрет FIS, разрешив россиянам выступать в нейтральном статусе на этапе Кубка мира в Давосе, а глава швейцарской федерации лыжного спорта Филипп Берч заявил Sport24, что принял это решение к сведению. Он добавил, что страна ничего не имеет против участия спортсменов в соревнованиях на своей территории.

Мы не имеем ничего против участия россиян, которые соответствуют всем критериям нейтральности, на этапе Кубка мира в Давосе и в других стартах, — отметил Берч.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.

Позже президент норвежской федерации лыжного спорта Туве Дюрхауг выразила недовольство решением CAS, позволившего российским лыжникам и сноубордистам выступать на международной арене. Она подчеркнула, что Норвегия продолжает придерживаться прежней точки зрения относительно участия россиян в соревнованиях.

лыжники
Швейцария
Россия
арбитражный суд
