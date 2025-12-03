Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 21:13

Раскрыта раздражающая бортпроводников привычка пассажиров

PYOK: бортпроводники не любят, когда пассажиры кладут куртки на верхние полки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Стюардессы просят пассажиров отказаться от привычки размещать пальто и куртки на верхних багажных полках в самолете, сообщает издание PYOK. Как сказано в материале, верхняя одежда занимает место, предназначенное для ручной клади. Это провоцирует споры между путешественниками и приводит к задержкам вылета.

Также отмечается, что поверхности полок в салоне считаются антисанитарными и не подходят для хранения одежды. В качестве альтернативы пассажирам советуют брать в полет вместительную сумку-шопер, аккуратно складывать в нее верхнюю одежду и размещать ее под сиденьем впереди.

Ранее тревел-блогер, консультант по путешествиям, юрист Евгения Друкер рассказала, что пассажиры авиарейсов имеют право на уход за младенцами. По ее словам, многие не знают об этом нюансе. Эксперт отметила, что клиенты авиакомпаний также имеют право на спокойный перелет.

Кроме того, юрист Михаил Салкин заявил, что пассажиры имеют право на бесплатное питание и размещение при задержке рейса. По его словам, авиакомпании обязаны предоставлять услуги в зависимости от продолжительности задержки, включая напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

самолеты
пассажиры
бортпроводники
привычки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузия потребовала от Евросоюза и его структур извинений
Застолье обернулось для жителя Вольска комой
Что подарить девушке на Новый год: топ-80 идей для подарков
В Швейцарии отреагировали на допуск российских лыжников к этапу Кубка мира
В ЛНР оценили, сколько лет может уйти на разминирование региона
«В 23 вообще не рано»: дочь Славы о замужестве
Раскрыта трагичная судьба пропавшего рок-музыканта из Петербурга
Альянс принял неожиданное решение по Совету Россия — НАТО
«Такова демографическая ситуация»: Собянин раскрыл правду о дефиците кадров
Депутаты Верховной рады в три раза увеличили свои «служебные» выплаты
Раскрыта раздражающая бортпроводников привычка пассажиров
Индийская невеста побывала в комнате жениха и сразу же попросила развода
Экс-учительница информатики создала мошеннический сайт интим-услуг
«Баха будут проклинать»: Васильев о кознях МОК, допинге, биатлоне в РФ
Разъяренный дебошир заставил пилотов самолета совершить экстренную посадку
Фильм Пригожина, бездетность, смена фамилии: как живет Григорий Сиятвинда
Польские школьники избили украинцев после слова «сволочи» и попали на видео
«Можно все запретить»: Собянин поставил точку в вопросе об электросамокатах
Медведев поздравил работающих в зоне СВО юристов
Стало известно число наследников самой пожилой россиянки
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.