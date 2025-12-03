Раскрыта раздражающая бортпроводников привычка пассажиров

Стюардессы просят пассажиров отказаться от привычки размещать пальто и куртки на верхних багажных полках в самолете, сообщает издание PYOK. Как сказано в материале, верхняя одежда занимает место, предназначенное для ручной клади. Это провоцирует споры между путешественниками и приводит к задержкам вылета.

Также отмечается, что поверхности полок в салоне считаются антисанитарными и не подходят для хранения одежды. В качестве альтернативы пассажирам советуют брать в полет вместительную сумку-шопер, аккуратно складывать в нее верхнюю одежду и размещать ее под сиденьем впереди.

Ранее тревел-блогер, консультант по путешествиям, юрист Евгения Друкер рассказала, что пассажиры авиарейсов имеют право на уход за младенцами. По ее словам, многие не знают об этом нюансе. Эксперт отметила, что клиенты авиакомпаний также имеют право на спокойный перелет.

Кроме того, юрист Михаил Салкин заявил, что пассажиры имеют право на бесплатное питание и размещение при задержке рейса. По его словам, авиакомпании обязаны предоставлять услуги в зависимости от продолжительности задержки, включая напитки, горячее питание и размещение в гостинице.