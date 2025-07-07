Юрист объяснил, на что могут рассчитывать пассажиры при задержке рейса Юрист Салкин: при задержке рейса авиакомпания предоставляет питание и размещение

Пассажиры имеют право на бесплатное питание и размещение при задержке рейса, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, авиакомпании обязаны предоставлять услуги в зависимости от продолжительности задержки, включая напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

В случае задержки рейса авиакомпания обязана бесплатно организовать следующие услуги. При задержке рейса свыше двух часов она должна обеспечить пассажиров прохладительными напитками. При задержке более четырех часов — обеспечить горячим питанием. Разместить в гостинице при задержке рейса свыше восьми часов в дневное время и шести часов — в ночное время. Также авиакомпания должна организовать хранение багажа, — пояснил Салкин.

Он отметил, что некоторые перевозчики используют схему с поэтапным переносом рейса, которая помогает избегать предоставления полного комплекса услуг. По его словам, в такой ситуации пассажирам важно знать свои права и фиксировать факт задержки. Юрист подчеркнул, что при нарушении со стороны авиакомпании пассажиры могут обратиться с претензией в течение шести месяцев.

Чтобы не предоставлять бесплатные услуги в связи с задержкой рейса, авиакомпании практикуют его перенос на два часа с последующим продлением. Это позволяет формально иметь возможность отказать в предоставлении гарантий по размещению в гостинице или организации питания. В случае, если права пассажира были нарушены, необходимо предъявить претензию перевозчику в течение шести месяцев с даты, когда должен был состояться вылет, — резюмировал Салкин.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что ситуации, когда родителям с детьми приходится спать на полу аэропортов из-за задержек рейсов, являются недопустимыми. Он призвал предоставлять всем таким пассажирам гостиничные номера, если задержка составляет более четырех часов. По мнению депутата, граждан с детьми также необходимо пропускать в бизнес-залы без очередей.