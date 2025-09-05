Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:55

Россиянам перечислили неочевидные права авиапассажиров

Юрист Друкер: пассажир самолета имеет право на уход за ребенком и спокойствие

Пассажиры авиарейсов имеют право на уход за младенцами, рассказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер, консультант по путешествиям, юрист Евгения Друкер. По ее словам, многие не знают об этом нюансе. Эксперт отметила, что клиенты авиакомпаний также имеют право на спокойный перелет.

Если вы летите с младенцем, авиакомпания обязана предоставить люльку или дополнительное место для коляски. Это необходимо запрашивать заранее. Также стюардесса должна помочь разогреть питание для ребенка. Многие этим не пользуются. Если вы сидите в кресле в самолете, и пассажир сзади упер колени в ваше кресло или постоянно трясет его, вы можете пожаловаться бортпроводнику, экипаж обязан обеспечить спокойствие во время вашего полета, — сказала она.

Эксперт добавила, что в случае длительной задержки рейса перевозчик обязан каждые полчаса сообщать актуальную информацию о причинах и новом времени вылета самолета. Если рейс задерживается дольше, чем на два часа, пассажир имеет право вернуться в аэропорт. Также незаконно удерживать пассажиров на борту в случае такой задержки, отметила юрист.

Если вас сняли с рейса по инициативе авиакомпании, например, из-за овербукинга или каких-то технических проблем, вы имеете право получить обратно свой посадочный талон с отметкой о том, по какой причине вас сняли. Это вообще главный документ для оформления компенсации, — подчеркнула специалист.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил NEWS.ru, что пассажиры имеют право на бесплатное питание и размещение при задержке рейса. По его словам, авиакомпании обязаны предоставлять услуги в зависимости от продолжительности задержки, включая напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

