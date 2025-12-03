Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 20:51

Медведев поздравил работающих в зоне СВО юристов

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил благодарность юристам, которые оказывают поддержку участникам спецоперации и их семьям, передает ТАСС. Он также отметил, что многие из этих специалистов работают вблизи линии боевого соприкосновения.

Я, конечно, не могу не сказать два слова о наших коллегах, которые сейчас оказывают очень существенную помощь и поддержку всем участникам специальной военной операции, семьям наших военнослужащих, — сказал Медведев.

Ранее замминистра обороны РФ Анна Цивилева рассказала, что российские органы власти совместно с волонтерами оказывают участникам СВО поддержку в области юридического сопровождения, реабилитации, протезирования, переобучения и санаторно-курортного лечения. По ее словам, в этих вопросах добровольцы выступают флагманами.

До этого от руководителя движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова поступило предложение о бесплатном праве на получение парадного обмундирования для добровольцев СВО. Он пояснил, что данная мера позволит визуально отделить таких граждан от кадровых военных.

