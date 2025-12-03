Цивилева раскрыла, как волонтеры вместе с властями помогают участникам СВО Цивилева: волонтеры и власть вместе помогают участникам СВО с реабилитацией

Российские органы власти совместно с волонтерами оказывают участникам СВО поддержку в области юридического сопровождения, реабилитации, протезирования, переобучения и санаторно-курортного лечения, рассказала замминистра обороны РФ Анна Цивилева на церемонии вручения премии «Мы вместе». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в этих вопросах добровольцы выступают флагманами.

Эта помощь касается разных направлений, в том числе юридического, социального сопровождения. Это касается вопросов помощи, когда человеку требуется реабилитация, протезирование, санаторно-курортное лечение. Это также вопросы, связанные с обучением, переобучением, трудоустройством и дальнейшей социализацией, — сказала Цивилева.

Ранее от руководителя движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова поступило предложение о бесплатном праве на получение парадного обмундирования для добровольцев СВО. Он пояснил, что данная мера позволит визуально отделить таких граждан от кадровых военных.