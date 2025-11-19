Цивилева восхитила публику платьем с погонами Замглавы Минобороны Цивилева выступила в Госдуме в длинном платье с погонами

Статс-секретарь — замминистра обороны России Анна Цивилева появилась на публике в длинном платье с погонами, передает корреспондент NEWS.ru. Журналисты высоко оценили наряд чиновницы, которая выступила в Госдуме. Собравшиеся похвалили фасон и дизайн платья.

Цивилева выступала в момент рассмотрения парламентариями проекта ФЗ о внесении изменений в статью 15 федерального закона «О статусе военнослужащих». На видео видно, как замглавы Минобороны спускается по красному ковру на ступенях Госдумы в необычном наряде.

Платье в пол с бежевым верхом дополняют погоны и темные лодочки на каблуке. Низ наряда отличается пестрой расцветкой в стиле милитари.

