19 ноября 2025 в 16:46

Цивилева восхитила публику платьем с погонами

Замглавы Минобороны Цивилева выступила в Госдуме в длинном платье с погонами

Анна Цивилева Анна Цивилева Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Статс-секретарь — замминистра обороны России Анна Цивилева появилась на публике в длинном платье с погонами, передает корреспондент NEWS.ru. Журналисты высоко оценили наряд чиновницы, которая выступила в Госдуме. Собравшиеся похвалили фасон и дизайн платья.

Цивилева выступала в момент рассмотрения парламентариями проекта ФЗ о внесении изменений в статью 15 федерального закона «О статусе военнослужащих». На видео видно, как замглавы Минобороны спускается по красному ковру на ступенях Госдумы в необычном наряде.

Платье в пол с бежевым верхом дополняют погоны и темные лодочки на каблуке. Низ наряда отличается пестрой расцветкой в стиле милитари.

Ранее спортсменка и тренер Алина Кабаева удивила гостей и участников турнира в Пекине по художественной гимнастике, сменив несколько образов во время соревнований. Собравшиеся наблюдали за стильными нарядами наставницы выступающих. Одним из них стало платье с вышивкой в китайском стиле.

