18 сентября 2025 в 10:09

В Минобороны предложили другим странам наработки по реабилитации военных

Цивилева: Россия готова делиться опытом реабилитации военных с другими странами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России внедрили единые стандарты по лечению и реабилитации участников боевых действий, заявила на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине замминистра обороны Анна Цивилева. По ее словам, РФ готова делиться опытом в области лечения получивших ранения военнослужащих с другими странами, сообщает ТАСС.

В систему медицинского обеспечения Вооруженных сил России введены единые стандарты по комплексной реабилитации или социализации участников боевых действий, что позволяет в максимально короткие сроки вернуть людей после травм и ранений к активной жизни в обществе. Мы готовы поделиться с партнерами нашим опытом и наработками, которые реально спасают жизни людей и обеспечивают восстановление ее высокого качества, — сказала Цивилева.

Забота о каждом военнослужащем и его семье остается на «первом плане в МО России», заверила замминистра. Она назвала качественное и своевременное решение связанных с оптимизацией соответствующих процессов вопросов приоритетным направлением в деятельности ведомства.

Ранее Цивилева заявила, что в России запускается автоматизированная информационная система пенсионного и социального обеспечения (АИС ПСО) для военнослужащих и их семей. Система призвана автоматизировать процессы назначения и выплаты военных пенсий, пособий и компенсаций, что должно ускорить и упростить взаимодействие с пенсионерами.

Минобороны РФ
Анна Цивилева
реабилитация
военнослужащие
военные
