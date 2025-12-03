Польские школьники избили украинцев после слова «сволочи» и попали на видео Польские школьники избили украинцев после оскорблений преподавателя в их адрес

Украинских подростков избили перед школой в Польше, передает Onet. Нападению предшествовал урок, на котором преподаватель назвал ребят «сволочами» и пригрозил провалом экзаменов.

Адвокат пострадавших Давид Денерт рассказал, что один из нападавших сначала плюнул украинскому подростку в лицо и выкрикнул оскорбление, после чего начал избивать его кулаками. По его словам, вскоре подключился второй подросток и вдвоем они избили 16-летнего украинского юношу.

Напавшие подростки учились в том же строительном училище в Слупске, где украинцы проходили один из курсов. Во время занятия преподаватель грубо обругал подростков. На одной из записей слышно, как он добавляет, что «покажет им, кто такой поляк».

Этот учитель очень неохотно общается с украинскими учениками. К нему следует принять дисциплинарные меры. Такой человек не должен преподавать, проявляя такие наклонности. Учителя следует отстранить от детей, которым он причинил вред, — отметил Денерт.

