Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 20:06

Одна европейская страна открестилась от поставок оружия Украине

Глава МИД Италии Таяни выразил надежду, что Киеву больше не понадобится оружие

Антонио Таяни Антонио Таяни Фото: Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, что, по его мнению, сделает поставки оружия ненужными, сообщает агентство Bloomberg. Издание отмечает, что дипломат назвал участие его страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Киева преждевременным на фоне продолжающихся мирных переговоров.

По словам министра, если удастся достигнуть соглашения и боевые действия прекратятся, то Киеву «оружие больше не понадобится, — передает Bloomberg.

Агентство расценило подобные заявления как явный сигнал об изменении Римом своей стратегии в отношении поддержки Украины.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны — участницы НАТО с августа потратили уже €4 млрд на закупку американского оружия для Украины. Ожидается, что до конца года цифра вырастет до €5 млрд, а в следующем году на эти цели будет уходить до €1 млрд в месяц, пояснил он.

Между тем стало известно, что программа модернизации танков Т-72М4CZ в Чехии завершилась провалом из-за непреодолимых технических трудностей. Ключевые электронные компоненты машин не подлежат восстановлению, а планы по передаче их Украине окончательно сорваны.

Читайте также
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Европа
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Ужин в стиле мафии — эти каннеллони станут вашим «телепортом» на Сицилию: готовятся до безобразия просто
Общество
Ужин в стиле мафии — эти каннеллони станут вашим «телепортом» на Сицилию: готовятся до безобразия просто
Каллас потерпела разгромное фиаско, Ермака «заперли» на Украине: что дальше
Россия
Каллас потерпела разгромное фиаско, Ермака «заперли» на Украине: что дальше
Президент Финляндии призвал финнов готовиться к миру на Украине
Европа
Президент Финляндии призвал финнов готовиться к миру на Украине
В НАТО подсчитали, сколько денег ушло на закупку оружия США для Украины
Европа
В НАТО подсчитали, сколько денег ушло на закупку оружия США для Украины
Италия
Украина
оружие
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Туле 85-летняя пенсионерка умерла после секса на свидании с дейтинга
Бывший владелец Pornhub решил выкупить акции ЛУКОЙЛа
Резкое похудение, отказ от Голливуда, рождение дочки: как живет Софья Зайка
Куда поехать на Новый год с подростками: идеи для незабываемых каникул
Врач объяснила вред для здоровья от длительного скроллинга соцсетей
Назван победитель индивидуальной гонки в Эстерсунде
Пользователей смартфонов будут предупреждать о причине звонка
В Твери произошла страшная авария с участием автобуса
Одна европейская страна открестилась от поставок оружия Украине
Плющенко оплатил лечение своей фигуристки на фоне скандала об избиениях
Каллас потерпела разгромное фиаско, Ермака «заперли» на Украине: что дальше
В одной европейской стране откажутся от бумажных писем
«Кровь берет свое»: младший сын Нагиева определился с выбором профессии
Букмекер назвал главного претендента на роль агента 007
Врача осудили за скрытую съемку пациентов и насилие над ними
Гутерриш подвел итоги 10 лет работы в ООН и огорчился
Президент Финляндии призвал финнов готовиться к миру на Украине
Обида на Добронравова, патриотизм, бездетность: как живет Сергей Дорогов
Найден способ сократить разрыв в доступности медпомощи в городе и селе
Хуситы освободили экипаж судна, в составе которого был гражданин России
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.