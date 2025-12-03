Одна европейская страна открестилась от поставок оружия Украине Глава МИД Италии Таяни выразил надежду, что Киеву больше не понадобится оружие

Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, что, по его мнению, сделает поставки оружия ненужными, сообщает агентство Bloomberg. Издание отмечает, что дипломат назвал участие его страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Киева преждевременным на фоне продолжающихся мирных переговоров.

По словам министра, если удастся достигнуть соглашения и боевые действия прекратятся, то Киеву «оружие больше не понадобится, — передает Bloomberg.

Агентство расценило подобные заявления как явный сигнал об изменении Римом своей стратегии в отношении поддержки Украины.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны — участницы НАТО с августа потратили уже €4 млрд на закупку американского оружия для Украины. Ожидается, что до конца года цифра вырастет до €5 млрд, а в следующем году на эти цели будет уходить до €1 млрд в месяц, пояснил он.

Между тем стало известно, что программа модернизации танков Т-72М4CZ в Чехии завершилась провалом из-за непреодолимых технических трудностей. Ключевые электронные компоненты машин не подлежат восстановлению, а планы по передаче их Украине окончательно сорваны.