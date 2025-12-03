«Такова демографическая ситуация»: Собянин раскрыл правду о дефиците кадров

В Москве не хватает специалистов во всех секторах экономики, заявил в ходе прямой линии в эфире телеканала «ТВ Центр» мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дефицит сотрудников составляет 500 тыс. человек.

Когда спрашивают, давайте определимся, в каком секторе каких не хватает кадров, я вам скажу сразу: во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация, — сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что раньше на рынке образования существовал определенный перекос: специалистов с высшим образованием было гораздо больше, а желающих поступить в колледжи — значительно меньше. Сейчас власти стараются изменить ситуацию, ориентируясь на потребности рынка труда, и за последний период число бюджетных мест в колледжах увеличилось примерно в полтора раза.

Ранее доктор экономических наук Александр Сафонов заявил, что целевое обучение в медицинских вузах не сможет полностью устранить нехватку кадров. Для решения проблемы, по его мнению, необходимо повышение окладов медработников в регионах.