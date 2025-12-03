Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 21:28

«Такова демографическая ситуация»: Собянин раскрыл правду о дефиците кадров

Собянин заявил, что Москве нужно 500 тыс. специалистов

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве не хватает специалистов во всех секторах экономики, заявил в ходе прямой линии в эфире телеканала «ТВ Центр» мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дефицит сотрудников составляет 500 тыс. человек.

Когда спрашивают, давайте определимся, в каком секторе каких не хватает кадров, я вам скажу сразу: во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация, — сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что раньше на рынке образования существовал определенный перекос: специалистов с высшим образованием было гораздо больше, а желающих поступить в колледжи — значительно меньше. Сейчас власти стараются изменить ситуацию, ориентируясь на потребности рынка труда, и за последний период число бюджетных мест в колледжах увеличилось примерно в полтора раза.

Ранее доктор экономических наук Александр Сафонов заявил, что целевое обучение в медицинских вузах не сможет полностью устранить нехватку кадров. Для решения проблемы, по его мнению, необходимо повышение окладов медработников в регионах.

Москва
Россия
Сергей Собянин
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузия потребовала от Евросоюза и его структур извинений
Застолье обернулось для жителя Вольска комой
Что подарить девушке на Новый год: топ-80 идей для подарков
В Швейцарии отреагировали на допуск российских лыжников к этапу Кубка мира
В ЛНР оценили, сколько лет может уйти на разминирование региона
«В 23 вообще не рано»: дочь Славы о замужестве
Раскрыта трагичная судьба пропавшего рок-музыканта из Петербурга
Альянс принял неожиданное решение по Совету Россия — НАТО
«Такова демографическая ситуация»: Собянин раскрыл правду о дефиците кадров
Депутаты Верховной рады в три раза увеличили свои «служебные» выплаты
Раскрыта раздражающая бортпроводников привычка пассажиров
Индийская невеста побывала в комнате жениха и сразу же попросила развода
Экс-учительница информатики создала мошеннический сайт интим-услуг
«Баха будут проклинать»: Васильев о кознях МОК, допинге, биатлоне в РФ
Разъяренный дебошир заставил пилотов самолета совершить экстренную посадку
Фильм Пригожина, бездетность, смена фамилии: как живет Григорий Сиятвинда
Польские школьники избили украинцев после слова «сволочи» и попали на видео
«Можно все запретить»: Собянин поставил точку в вопросе об электросамокатах
Медведев поздравил работающих в зоне СВО юристов
Стало известно число наследников самой пожилой россиянки
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.