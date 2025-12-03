Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 21:59

Грузия потребовала от Евросоюза и его структур извинений

Папуашвили: ЕС должен извиниться перед Грузией за ложь о применении химоружия

Шалва Папуашвили Шалва Папуашвили Фото: Mäjilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan/CC BY 4.0 /licenses/by/4.0ia Commons
Грузия официально требует от институтов Евросоюза публичных извинений за ложные заявления о применении химоружия против протестующих, заявил в эфире «Первого грузинского телевидения» спикер парламента Шалва Папуашвили. Он расценил эту ситуацию как элемент гибридной войны против страны.

Поводом для жесткой реакции Тбилиси стали прозвучавшие ранее утверждения о якобы использовании грузинскими властями отравляющих веществ при разгоне акций протеста в конце 2024 года. По словам Папуашвили, эти обвинения уже получили опровержение. Свою критику он адресовал в том числе пресс-секретарю Еврокомиссии и ряду европарламентариев.

Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии, европарламентарии и нанятые НПО, которые, как бесы, напали на страну? Пусть извинятся Брюссель и нанятые им НПО, — сказал Папуашвили.

Ранее сообщалось, что власти Грузии намерены подать иски в международные суды против корпорации BBC. Причиной стали сведения в публикации британского СМИ о якобы использовании полицией химических веществ против протестующих. В Тбилиси сочли публикацию «грязным пропагандистским материалом».

