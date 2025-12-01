Одна страна будет судиться с BBC из-за фейков о химоружии на протестах

Одна страна будет судиться с BBC из-за фейков о химоружии на протестах Грузия планирует судиться с BBC из-за публикаций о химоружии на протестах

Власти Грузии намерены подать иски в международные суды против корпорации BBC, следует из сообщения правящей партии «Грузинская мечта» в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причиной стали сведения в публикации британского СМИ о якобы использовании полицией химических веществ против протестующих.

Ввиду того, что этот грязный пропагандистский материал является попыткой очернить грузинское правительство, грузинскую полицию и, что самое главное, государственность Грузии, мы приняли решение начать в отношении лживого СМИ правовой спор в международных судах, — сказано в заявлении.

В Тбилиси участники протестной акции в октябре напали на съемочную группу телеканала «Имеди». Это произошло рядом с президентским дворцом во время попытки штурма здания демонстрантами. Пострадали корреспондент и оператор, а также было повреждено профессиональное оборудование телеканала.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в Грузии происходит попытка государственного переворота. По его словам, протесты после местных выборов организованы прозападными силами.