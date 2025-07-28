Российский школьник мгновенно умер от удара током на улице В Якутске мальчик дотронулся до провода и погиб

В Якутске ребенок дотронулся до провода на улице и погиб на месте, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Саха. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Восьмилетний мальчик прикоснулся рукой к алюминиевому проводу, находящемуся под электрическим напряжением и свисающему с воздушной линии электропередачи. В результате ребенок погиб на месте, — сказано в сообщении.

До этого восьмилетняя девочка получила сильнейший удар током возле автобусной остановки, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Школьницу поместили в реанимацию местного медучреждения с электротравмой. На опубликованных кадрах школьница двумя руками схватилась за столб табло автобусных маршрутов и железный забор рядом, после этого она рухнула на землю.

Ранее в Ленинградской области 19-летний электромонтажник умер в результате удара током. Он случайно схватился за оголенный провод. По факту происшествия начали проверку.