Молодого электромонтажника убило мощным ударом тока под Петербургом

В Ломоносовском районе Ленинградской области 19-летний электромонтажник умер в результате удара тока, пишет Neva.Today. Трагедия произошла в деревне Санино во время переноса столба электропередач.

Правоохранители установили, что сотрудник фирмы «Элемент» случайно схватился за оголенный провод. Получив сильный удар током, рабочий погиб на месте. Труп сотрудника направили в морг для последующей экспертизы. По факту происшествия начали проверку.

В Краснодаре ранее подросток получил тяжелые травмы от удара электрическим током. 13-летний мальчик забрался на железнодорожный вагон, где его поразило высоким напряжением от контактной сети.

До этого медики из ХМАО спасли женщину, которую ударило током в ванной. Она коснулась рукой провода зарядного устройства телефона.