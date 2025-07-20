Восьмилетняя девочка получила сильнейший удар током возле автобусной остановки, расположенной в центре Санкт-Петербурга, передает пресс-служба городской прокуратуры. Школьницу поместили в реанимацию местного медучреждения с электротравмой. На опубликованных кадрах школьница двумя руками схватилась за столб табло автобусных маршрутов и железный забор рядом, после этого она рухнула на землю.

Предварительно установлено, что днем 19 июля 2025 года вблизи д. 79 по ул. Марата девочка получила электротравму, — сказано в сообщении ведомства.

В материале Telegram-канала «Mash на Мойке» сказано, что прибывшие к месту инцидента специалисты установили, что к забору на улице Марата примыкает киоск с кофе. Сейчас участок обесточили. СК по городу проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области 19-летний электромонтажник — сотрудник фирмы «Элемент» — умер в результате удара током. Трагический инцидент произошел в деревне Санино во время переноса столба электропередачи.