Россиянин пытался заживо сжечь троих детей

В Амурской области на два месяца арестован местный житель, обвиняемый в поджоге жилого дома с находившимися внутри людьми, сообщает региональная прокуратура. 37-летний мужчина облил бензином и поджег входную дверь частного дома в Благовещенске.

В момент нападения там находились трое детей, младшему из которых всего год, а также трое взрослых. Пожар заметил сосед и самостоятельно потушил огонь. Подозреваемый был оперативно задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мотивы преступления не уточняются.

Ранее в Александрове Владимирской области неизвестные подожгли машину кандидата в Совет депутатов муниципального округа 48-летнего Виктора Плаха. Инцидент произошел в ночь на 4 августа у гаража на улице Совхоз Правды. Пожар возник после полуночи, его площадь достигла 29 квадратных метров. Пострадали автомобиль и отделка гаража.

До этого сотрудники полиции в Самаре арестовали мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку и поджег помещение, чтобы уничтожить все возможные улики. Инцидент произошел в одном из нежилых зданий Кировского района.