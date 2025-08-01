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01 августа 2025 в 12:01

В Самаре насильник надругался над девочкой и поджег место происшествия

В Самаре задержали мужчину, изнасиловавшего 17-летнюю девочку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции в Самаре арестовали мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку, сообщили в Следственном комитете по Самарской области. Инцидент произошел в одном из нежилых зданий Кировского района.

Следственный отдел Кировского района Самары возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя соседнего региона. Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый угрозами завел 17-летнюю девушку в заброшенный дом, где совершил преступление, после чего отпустил. Несовершеннолетняя успела сообщить о произошедшем родителям и в полицию. Из-за того, что преступник обмотал лицо своей футболкой, она не смогла разглядеть и запомнить его внешность.

После совершения преступления мужчина поджег помещение, чтобы уничтожить все возможные улики. Однако это не помогло. В тот же день подозреваемый был взят под стражу в клинике, где он проходил лечение от наркозависимости.

В ходе опроса мужчина сознался в совершенном преступлении. Ему может грозить заключение на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в Узбекистане соцслужбы обнаружили педофила в неблагополучной семье в Ташкентской области. Девочка рассказала о произошедшем социальному работнику во время медицинского осмотра, организованного при оформлении документов. Суд назначил насильнику наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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