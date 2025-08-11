В Петербурге наркоман открыл огонь по детской площадке В Петербурге задержали наркомана за стрельбу из пневматики по детской площадке

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего мужчину, который под воздействием наркотиков стрелял из окна по детской площадке, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Полицейские изъяли у стрелка пневматический пистолет.

Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции в квартире, откуда стреляли, задержан 22-летний местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, что впоследствии было подтверждено проведенным медицинским освидетельствованием, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел во дворе дома №39к1 на проспекте Художников. Пострадавших в результате стрельбы нет. В отношении дебошира составили протокол по статье об употреблении наркотиков.

