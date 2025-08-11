Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 11:06

В Петербурге наркоман открыл огонь по детской площадке

В Петербурге задержали наркомана за стрельбу из пневматики по детской площадке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего мужчину, который под воздействием наркотиков стрелял из окна по детской площадке, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Полицейские изъяли у стрелка пневматический пистолет.

Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции в квартире, откуда стреляли, задержан 22-летний местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, что впоследствии было подтверждено проведенным медицинским освидетельствованием, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел во дворе дома №39к1 на проспекте Художников. Пострадавших в результате стрельбы нет. В отношении дебошира составили протокол по статье об употреблении наркотиков.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Талдоме росгвардейцы скрутили 36-летнего уроженца ближнего зарубежья, который открыл стрельбу на улице 8 Марта. Тревожный сигнал поступил от местных жителей, услышавших выстрелы и крики о помощи. В ходе конфликта злоумышленник достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову 37-летнему мужчине.

Россия
Санкт-Петербург
стрельба
наркоманы
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невестка Валерии опровергла слухи об избиении сыном певицы
Российские войска взяли под контроль Луначарское в ДНР
Российские военные поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ
«Все хорошо с головой»: Булыкин раскрыл секрет успеха Батракова в РПЛ
Один миллиардер может заставить Чехию откреститься от Украины
В МИД рассказали о реакции Рубио на выход России из моратория по РСМД
В США раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа
На Украине начали молиться перед встречей Путина и Трампа
Автоэксперт дал советы, как уберечь машину от появления ржавчины
Филолог заступился за молодежный сленг в словаре
Популярный американский актер-ребенок умер в возрасте 61 года
Тысячи вьетнамских фермеров выселят из-за гольф-клуба Трампа
Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье
На Западе рассказали о дилемме Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Электроподарок родителей стал фатальным для 10-летнего мальчика
В Госдуме нашли способ остановить вербовку российских пенсионеров Украиной
Торское, Харьков, Яблоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 августа
Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем перевозчика
Кошка родила котят в необычном месте столицы
В МИД пообещали защитить Калининградскую область любыми средствами
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.