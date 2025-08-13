Наталья Водянова снялась для известного бренда в полупрозрачном платье Водянова снялась для российского бренда 12 Storeez в полупрозрачном платье

Российская модель Наталья Водянова снялась в рекламе новой коллекции российского бренда 12 Storeez. Кадры появились на странице компании в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 43-летняя модель позировала в полупрозрачном платье вместе с 19-летним манекенщиком Сергеем Кузьминым из Твери.

На одном из снимков Водянова позирует в молочном шифоновом платье и черных высоких кожаных сапогах. Ее коллега по съемке выбрал черную футболку, темно-коричневую плотную рубашку, классические брюки и темные кеды.

В компании отметили, что о Сергее узнали благодаря видео, которое прислали подписчики. Он сообщил о своей мечте поработать с брендом. Сначала Кузьмина пригласили на персональную фотосессию для осенней рекламной кампании, а затем позвали в Париж на совместную съемку со знаменитостью.

