13 августа 2025 в 20:38

Наталья Водянова снялась для известного бренда в полупрозрачном платье

Водянова снялась для российского бренда 12 Storeez в полупрозрачном платье

Наталья Водянова Наталья Водянова Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская модель Наталья Водянова снялась в рекламе новой коллекции российского бренда 12 Storeez. Кадры появились на странице компании в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 43-летняя модель позировала в полупрозрачном платье вместе с 19-летним манекенщиком Сергеем Кузьминым из Твери.

На одном из снимков Водянова позирует в молочном шифоновом платье и черных высоких кожаных сапогах. Ее коллега по съемке выбрал черную футболку, темно-коричневую плотную рубашку, классические брюки и темные кеды.

В компании отметили, что о Сергее узнали благодаря видео, которое прислали подписчики. Он сообщил о своей мечте поработать с брендом. Сначала Кузьмина пригласили на персональную фотосессию для осенней рекламной кампании, а затем позвали в Париж на совместную съемку со знаменитостью.

Ранее певица Диана Гурцкая удивила поклонников радикальной сменой имиджа, превратившись в блондинку ради новой фотосессии. Артистка призналась, что новый стиль отражает ее характер. Восторженные фанаты засыпали певицу комплиментами.

фотосессии
бренды
модели
аутизм
Наталья Водянова
