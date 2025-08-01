Диана Гурцкая предстала перед подписчиками в неожиданном образе

Певица Диана Гурцкая предстала перед поклонниками в новом образе — она стала блондинкой ради съемок. Звезда поделилась кадрами из фотосессии в Instagram(деятельность в РФ запрещена) и попросила подписчиков оценить ее преображение.

Не просто образ, а неожиданная версия меня. Образ — про характер, достоинство и стиль, в котором комфортно быть собой. Как вам результат?, — подписала новые фото певица.

Подписчики восприняли новый образ позитивно. В комментариях можно заметить много комплиментов в адрес певицы: «Восторг!», «Вау, Диана, браво! Очень красивая фотосессия», «Диана, спасибо вам за красивые фотографии», «Как всегда, неподражаема».

Ранее блогер и телеведущая Ида Галич поделилась радостью с подписчиками в своем Telegram-канале, опубликовав фото после родов. Схватки у Иды начались во время экскурсии в музее-усадьбе, что она назвала ироничным совпадением, ведь дочь теперь можно назвать «аристократкой». Галич поделилась, что не может поверить, перелистывая фото, что на них теперь запечатлен «совершенно новый человек» в ее жизни.