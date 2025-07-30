«Аристократка!»: Ида Галич показала новорожденную дочь

Блогер Ида Галич рассказала, что родила ребенка. Она назвала дочь аристократкой, поскольку схватки начались во время экскурсии в музее-усадьбе. В своем Telegram-канале телеведущая опубликовала фото, сделанные после родов.

Даже день, когда у мамы начались схватки, она выбрала идеальный. Мы были в невероятной красоты месте — на экскурсии в музее-усадьбе. Аристократка! — написала Галич.

Блогер отметила, что, перелистывая фотографии, не может поверить своим глазам: на снимках присутствуют она, ее любимый и «совершенно новый человек», с которым они побывали на дне рождения брата. По словам Галич, если бы не адская боль, которую она испытывала весь вечер, праздник можно было бы назвать классным.

Я смотрю на нее и не понимаю, как мы раньше жили без этой замечательной крохи. Мое сердце стало еще больше, а любовь действительно приумножилась, — добавила она.

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