В России назвали опасную особенность китайских гибридных авто

Уровень электромагнитного излучения в салонах китайских гибридных автомобилей превышает санитарные нормы в восемь раз, гласит исследование ученых из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Наибольшие значения они зафиксировали при разгоне машин, отмечается в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология».

В отличие от автомобилей с ДВС, у гибридов источники излучений работают постоянно. Электродвигатель, литий-ионная батарея и инверторы способствуют возникновению практически непрерывного мощного электромагнитного поля, рассказали ученые.

Повышенные показатели были также зафиксированы при торможении авто. В состоянии покоя значения находились в пределах нормы. Пермские исследователи отметили, что длительное воздействие электрополя имеет накопительный эффект. Это может спровоцировать неврологические нарушения, депрессию и онкологию.

