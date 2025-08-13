Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 20:22

В России назвали опасную особенность китайских гибридных авто

ПНИПУ: в китайских гибридных авто зафиксирован высокий уровень излучения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уровень электромагнитного излучения в салонах китайских гибридных автомобилей превышает санитарные нормы в восемь раз, гласит исследование ученых из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Наибольшие значения они зафиксировали при разгоне машин, отмечается в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология».

В отличие от автомобилей с ДВС, у гибридов источники излучений работают постоянно. Электродвигатель, литий-ионная батарея и инверторы способствуют возникновению практически непрерывного мощного электромагнитного поля, рассказали ученые.

Повышенные показатели были также зафиксированы при торможении авто. В состоянии покоя значения находились в пределах нормы. Пермские исследователи отметили, что длительное воздействие электрополя имеет накопительный эффект. Это может спровоцировать неврологические нарушения, депрессию и онкологию.

Ранее стало известно, что в России могут запретить заглушки для ремней безопасности в авто. Основой предлагаемых преобразований станет введение обязательных контрастных ремней с световозвращающими элементами.

автомобили
ученые
нарушения
Китай
