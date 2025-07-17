Адвокат объяснил, зачем ввели штрафы за поиск экстремистского контента

Штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов спасут молодых людей от проблем, заявил NEWS.ru адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, с помощью принятой Госдумой поправки получится остановить молодежь от совершения преступлений, например, поджогов релейных шкафов.

Маловероятно, что [запрет на поиск экстремистских материалов] будет тотально запретительным. Он имеет свои разумные цели, потому что сколько молодежи сейчас попадает в неприятности. Кто-то поджег релейный шкаф, кто-то еще что-то — очень серьезные преступления совершаются с помощью интернет-сетей. Поэтому государство предпринимает меры для ограждения граждан, в первую очередь молодых и несознательных граждан. В целом я считаю эту меру положительной, — сказал Аграновский.

Он уточнил, что запрет не должен иметь широкого толкования, чтобы под него не попадал слишком большой круг интернет-пользователей. По словам Аграновского, со временем рамки будут четко определены, как это было с запретом на фейки и дискредитацию использования ВС РФ. Адвокат подчеркнул, что изначально дел по этим статьям было достаточно много, но на сегодняшний день их количество сократилось.

Может быть, когда у нас закончится конфликт, тогда законы смягчатся. Но сейчас мы находимся в состоянии фактически гибридной войны. Если есть запрет, но нет ответственности, то кто же этот запрет будет выполнять? Поэтому, конечно, какая-то ответственность должна быть. Но, насколько я вижу, для физических лиц эта ответственность не драконовская. Я не жду какого-то вала репрессий в связи с принятием этого закона. Но мера в целом в нашей политической ситуации она нужна, — добавил Аграновский.

Ранее Госдума утвердила поправки, вводящие штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Взыскать за нарушение могут до 5000 рублей. То же самое касается распространения рекламы VPN-сервисов.