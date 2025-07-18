Семью Героя России Сулейманова удостоили денежной награды

Семья погибшего Героя России Султана Сулейманова получила финансовую поддержку в размере пяти миллионов рублей, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Средства должны были поступить на счета близких Героя России уже 17 июля.

Депутат Государственной думы Хизри Абакаров вручил сертификат на эту сумму от имени сенатора Сулеймана Керимова на встрече с участием Меликова. Подарок был сделан после церемонии передачи родным Сулейманова «Золотой Звезды». Меликов отметил, что сенатор решил направить по пять миллионов рублей всем дагестанским ветеранам Великой Отечественной войны и семьям Героев России из Дагестана, принимавших участие в военной операции.

Султан Сулейманов стал четырнадцатым уроженцем Дагестана, удостоенным звания Героя России. Он получил это высшее воинское звание незадолго до смерти, командовал штурмовым отрядом подполковника.

До этого президент России Владимир Путин дал обещание присвоить посмертно звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко с позывным Хирург. Он пал в боях с ВСУ на правом побережье Днепра летом 2022 года.

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