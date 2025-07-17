MAX против Telegram: Боярский о «войне» мессенджеров и цифровом паспорте

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью NEWS.ru рассказал о грядущей конкуренции российского мессенджера MAX с зарубежными Telegram и WhatsApp. По его словам, национальная платформа станет аналогом WeChat с интеграцией госуслуг, банковских сервисов и верификацией пользователей. Депутат также объяснил, как законодатели намерены бороться с юридическим экстремизмом в сфере авторских прав.

Мессенджер MAX станет российским аналогом WeChat

— Сергей Михайлович, как мессенджер будет интегрирован с порталом «Госуслуги»? Какие функции станут доступны пользователям в 2026 году? Планируется ли позиционировать MAX как аналог чата, объединяющего мессенджер, платежи и госуслуги?

— Мы занимались законодательным обеспечением появления многофункционального национального сервиса. Заложили фундамент — необходимость интеграции с государственными функциями. Если правительство определится, что национальная платформа будет реализована на базе MAX, он будет развиваться в этом направлении.

Разработчики анонсировали цифровой профиль, с помощью которого можно будет удостоверять личность в разных ситуациях: подтверждение возраста на кассе супермаркета или предъявление цифрового удостоверения через мессенджер вместо паспорта при заселении в отель. Такие первые два жизненных сценария озвучили разработчики. Убежден, что они будут расширяться — по примеру стран, где национальные платформы охватывают практически все жизненные ситуации. Мне как автолюбителю было бы удобно таким образом предъявлять водительские права или техпаспорт на машину. Я бы не хотел доставать паспорт в аэропорту или при посадке на поезд.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

У каждого есть свой набор документов, который приходится носить с собой. Если это можно будет делать в мессенджере — замечательно. Кроме того, там появятся — и даже есть в бета-версии — банковские сервисы. На сегодняшний день подключены два банка. Убежден, что как минимум десять самых крупных, с которыми все так или иначе взаимодействуют, тоже присоединятся. Появится возможность подписывать документы электронной подписью через сервис — удобное решение для предпринимателей и занятых людей.

Пользователь сможет получить эти функции взаимодействия с государством, только если подтвердит учетную запись через ЕСИА. Этого можно не делать, но тогда останется только мессенджер, без государственных функций.

Верификация защитит пользователей от мошенников

Для меня как для человека, который в последний год активно занимается борьбой с мошенничеством во всех его проявлениях — и в мессенджерах, и по телефону, и в интернете, — очень важно, что именно на этой платформе будет расширяться круг доверенных лиц, которые, не стесняясь, прошли проверку и от них точно можно не ждать мошеннических действий. Если они вдруг решатся на это, правоохранительным органам будет нетрудно понять, кто и за что должен отвечать.

Когда мы говорим о мошенничестве, первый контакт с человеком всегда происходит через звонок с незнакомого номера — сотовую связь, мессенджеры, тот же Telegram. В них есть функции защиты, но их не так легко найти. В Telegram можно отключить возможность голосовых вызовов и сообщений с незнакомых номеров — рекомендую сделать это для детей и пожилых родителей. Их нельзя полностью отсечь, но можно настроить так, что звонки будут приходить без звука. Вы их не услышите, они будут копиться красным цветом в списке пропущенных.

Эту функцию нужно настроить для пожилых родителей и детей, а также проинструктировать их, что ни в коем случае нельзя перезванивать на «красные» номера. В MAX, надеюсь, будет возможность полностью отключить общение с пользователями, которые не прошли верификацию. Это станет серьезным шагом к созданию более доверенной и безопасной среды для общения.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Конкуренция определит судьбу Telegram и WhatsApp

— Возможны ли блокировки Telegram и WhatsApp в случае их несоответствия российским законам?

— Эта тема часто муссируется в СМИ. Она хорошо «продается» и цитируется, поэтому вопрос звучит так часто. У WhatsApp и Telegram действительно есть недоработки. Они не выполняют все требования российского законодательства. Однако до сих пор ни к одному, ни к другому мессенджеру не применялась вся палитра возможных санкций — прежде всего штрафы.

Раньше, когда у WhatsApp и Telegram не появилась национальная альтернатива, нам приходилось мириться с тем, что они не соблюдают требования. Просто потому, что у людей не было выбора для общения через мессенджеры. Если национальная платформа встанет на ноги и будет частью жизни россиян, тогда MAX придется завоевать лояльность аудитории в конкурентной борьбе с Telegram.

Но правила для всех будут одинаковыми. Закон не делает различий по названию или происхождению сервиса. Будь добр — локализуй данные, сотрудничай с правоохранительными органами при расследовании преступлений и так далее.

С разработчиками MAX проще взаимодействовать — они здесь, это российская компания. Они будут оперативнее реагировать на вызовы, например, на фейки, поддельные голоса и изображения, которые станут проблемой уже в ближайшем будущем.

Мы уже думаем, как с этим бороться. Специалисты говорят, что через несколько лет даже технически отличить фейк от оригинала будет невозможно. Поэтому мы, скорее всего, пойдем по пути маркировки оригиналов — дадим людям возможность подтверждать подлинность своего голоса или изображения прямо в программе, где создается контент. С нашими разработчиками это сделать проще — они приходят на совещания, отвечают на письма и звонки. Куда писать — в Вашингтон или Брюссель? Когда идет речь о Telegram, мы не знаем. В этом у MAX есть безусловное преимущество.

Сергей Боярский Фото: Евгений Малютин/NEWS.ru

— Всем стоит готовиться к тому, что перемены так или иначе грядут...

— Эти перемены пройдут через честную конкурентную борьбу за пользователей. Люди выберут тот сервис, который будет удобнее, безопаснее и быстрее. Я пользуюсь всеми тремя основными платформами, но будем объективны: голосовые вызовы в MAX уже сейчас работают лучше. Для меня это преимущество. Что касается других функций — дадим им возможность запуститься. Мы тестируем, поймем, насколько это удобно и современно.

Школы будут учить детей цифровой гигиене

— Какие инициативы планируется реализовать для защиты детей в интернете от мошенничества?

— Было много предложений — вплоть до радикальных, например, запретить детям до 14 лет общаться в мессенджерах и соцсетях. Но это либо технически сложно реализуемо, либо вообще невозможно. Поэтому о специальном регулировании поведения подростков в интернете говорить не приходится. В большей степени это ответственность родителей. Наша задача — дать им инструменты для защиты детей и бороться с откровенно криминальными явлениями в Сети.

Мы должны информировать. Нужно прививать элементарную цифровую гигиену со школьной скамьи. Как показывает практика, мошеннические схемы лучше всего действуют на пенсионеров и молодежь. Они слишком беспечно ведут себя в интернете — в соцсетях и на игровых платформах.

Нужно объяснять ребятам, что они могут, даже не подозревая, стать частью мошеннической схемы, например, участвовать в выводе средств или невольно стать «операми». Мы недавно ввели уголовную ответственность для таких посредников. Теперь подросткам надо быть особенно осторожными. Можно получить до шести лет лишения свободы при наличии умысла, если сознательно передаешь свои платежные реквизиты или средства связи злоумышленникам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Планируется ли ввести обязательный родительский контроль на устройствах?

— Недавно мой коллега из Санкт-Петербурга, депутат Заксобрания Андрей Рябоконь (его поддержал Совет законодателей), выступил с инициативой об обязательном оснащении всех устройств функциями родительского контроля и базовой фильтрацией контента для детей. Это предложение требует доработки, но в целом он мыслит правильно. У нас есть перечень обязательных предустановленных программ для сложных устройств вроде смартфонов — это все отечественные разработки. Но там ничего нет для защиты детей и подростков. Нужно продумать, как это правильно реализовать.

Андрей предлагал сделать это на детских устройствах, но я ему сказал, что несовершеннолетние часто пользуются гаджетами родителей или старших братьев и сестер. Отдельной категории «детский смартфон» не существует. Поэтому я бы снабдил такими функциями все устройства. Дальше — ответственность родителей, как они будут этим пользоваться. На рынке таких решений предостаточно, но далеко не все родители озабочены этим вопросом. Возможно, потому, что разъяснительная работа ведется не в полной мере. Кроме того, эти сервисы не бесплатны.

При этом в онлайн-кинотеатрах, на аудио- и видеосервисах можно выбрать возраст пользователя и указать, кто в данный момент пользуется устройством — взрослый или ребенок. Таким образом будет фильтроваться контент с возрастными ограничениями «16+» или «18+».

В Госдуме начинают борьбу с авторским рейдерством

— В России сторонние компании массово подают иски в суд на СМИ, учебные заведения и даже органы госвласти за якобы неправомерное использование изображений. Какие изменения в законодательстве рассматривает комитет по информационной политике для борьбы с юридическим экстремизмом?

— Мы обратили внимание на это явление по запросу самой отрасли, провели большое рабочее совещание. Юридический экстремизм набирает обороты. Налицо определенное злоупотребление правом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из материалов, которыми нас снабдили коллеги, следуют забавные подробности: изображения, на которые предъявлялись права, всегда оформлялись задним числом. Порой сами правообладатели не знали, что из-за их изображения уже началось судебное разбирательство. Все это поставлено на поток и подкрепляется решениями одних и тех же ангажированных субъектов права.

Мы направили материалы в правоохранительные органы и Высшую квалификационную коллегию судей. Пусть коллеги посмотрят в рамках своей компетенции, все ли там чисто с точки зрения исполнения действующего законодательства.

— Какие конкретные изменения планируется ввести в законе?

— Не хотел бы анонсировать предложения коллег, поскольку они звучат довольно революционно. Не уверен, что мы пойдем по тому пути, который они предлагают, — взять отдельную категорию фотографий и начать регулировать как-то иначе, в отличие, например, от коротких видео…

Цифровизация всего, что связано с изображением, голосом и звуком, безусловно, нуждается в корректировке подходов. Фото-, видео-, звукозаписывающие устройства теперь есть у каждого в кармане. Претендовать на авторство отдельно взятого снимка из миллиарда ежедневных фотографий, наверное, следует не так, как это было раньше.

Мы чувствуем и слышим боль отрасли. Сотни миллионов рублей крутятся в этом бизнесе не самым прозрачным образом. Мы постараемся защитить добропорядочных коллег от таких злоупотреблений.

— В МВД и Генпрокуратуру направлены соответствующие запросы. Каких мер ждете от этих ведомств?

— Я не вправе предвосхищать их ответы. Пусть разбираются в рамках своих полномочий. Убежден, что подойдут к работе профессионально и ответственно. Коллеги подобрали примеры и признаки, по которым можно говорить о нарушении закона.

— Когда могут быть приняты конкретные решения?

— Срок ответа — 30 дней. Набираемся терпения. Убежден, что коллеги выдержат сроки, и мы их с удовольствием опубликуем.

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