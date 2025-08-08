Лукашенко раскрыл, будет ли выдвигаться на следующих выборах президента Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на следующих выборах. Политик высказался об этом в интервью американскому изданию Time. Жители республики выберут нового руководителя в 2030 году.

Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал. Ну, слушайте, Трампу скоро 80 — и он прилично выглядит, — поделился президент.

Лукашенко добавил, что младший сын Николай не станет его преемником. По словам главы государства, таким вопросом его ребенка можно обидеть.

При этом глава Белоруссии допустил, что следующим президентом может стать человек, который будет проводить иную политику. Лукашенко подчеркнул важность того, что преемник должен убедить общество в необходимости перемен.

