08 августа 2025 в 15:46

Лукашенко раскрыл, будет ли выдвигаться на следующих выборах президента

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на следующих выборах. Политик высказался об этом в интервью американскому изданию Time. Жители республики выберут нового руководителя в 2030 году.

Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал. Ну, слушайте, Трампу скоро 80 — и он прилично выглядит, — поделился президент.

Лукашенко добавил, что младший сын Николай не станет его преемником. По словам главы государства, таким вопросом его ребенка можно обидеть.

При этом глава Белоруссии допустил, что следующим президентом может стать человек, который будет проводить иную политику. Лукашенко подчеркнул важность того, что преемник должен убедить общество в необходимости перемен.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск не договаривается с Вашингтоном о чем-либо за спиной у Москвы. Лукашенко назвал темы, по которым республика может общаться с США.

