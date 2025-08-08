Лукашенко исключил договоры с США о чем-либо за спиной у России Лукашенко заявил, что Минск не договаривается с США за спиной у России

Минск не договаривается с Вашингтоном о чем-либо за спиной у Москвы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американскому журналу Time. По словам главы государства, белорусская сторона может общаться с Соединенными Штатами по поводу России, президента РФ Владимира Путина, конфликта на Украине, но фундаментально не приходит ни к каким соглашениям.

Мы не договариваемся с американцами за спиной у России. Мы обсуждать можем, но это табу на этом, — отметил Лукашенко.

Ранее он охарактеризовал Россию как гаранта безопасности для Минска. По словам главы белорусского государства, если бы в 2020 году обе страны не выстояли, то в настоящее время они бы оказались «лоб в лоб» со всем НАТО. Также президент обратил внимание, что Россия подставила Белоруссии плечо в сложное время.

До этого источники, близкие к ситуации, сообщили, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по разрешению кризисной ситуации на Украине может быть проведена 11 августа. До этого Путин и спецпредставитель главы США Стив Уиткофф обсуждали дальнейшую работу стран по Украине.